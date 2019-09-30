Врачей необходимо привлекать к ответственности за халатность – Умарова

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Врачей необходимо привлекать к ответственности за халатность, считает адвокат Айман Умарова.

«Все мы можем попасть к врачу, и в силу его ошибки, халатности потерять здоровье. А потом врач скажет: извините, я тут ни при чем, не несу ответственности. Все вы, наверное, слышали историю, как малышу сделали клизму кипятком. Это не ошибка, это, я считаю, халатность. И что, медсестра за это не должна нести ответственность? Мы за то, чтобы в УК оставили статью 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и именно по ней оценивали действие врача как ошибку – там санкции небольшие (максимум 5 лет лишения свободы). Но необходимо ввести статью «халатность врача», и назначить по ней санкции от 5 до 10 лет лишения свободы», — сказала Умарова на пресс-конференции в понедельник.

При этом она сравнила халатность полицейских и халатность врачей.

«Вы знаете, как я отношусь к полицейским, многие совершают неправомерные действия, общество их ненавидит. Но если на одну чашу весов поставить неправомерные действия полицейских, а на другую – врачей, перевесит чаша врачей. Когда полицейский неправильно делает обыск, задерживает, сажает – мы это видим. А когда врач делает некачественную анестезию, вырезает то, что не надо, и человек умирает – мы этого не видим. А ведь жизнь намного ценнее, чем свобода. Если ошибается юрист, есть другой юрист, есть апелляция. А когда вырезали почку, еще что-то, убили, в конце концов, — апелляцию не подашь. Вот в чем опасность декриминализации ответственности врачей, против чего я выступаю», — добавила адвокат.