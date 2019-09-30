Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) прекратит прямые регулярные рейсы между Киевом и Алматы, сообщает пресс-служба МАУ.

«С началом зимней навигации 2019-2020 – 27 октября – авиакомпания «Международные авиалинии Украины» прекращает выполнение собственных прямых регулярных рейсов между Киевом и Алматы. Пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться до Казахстана благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах до Нур-Султана и Алматы», — говорится в сообщении в понедельник.

Как поясняется, решение остановить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации.

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев – Алматы – с 5 час. 20 мин. до 6 час. 35 мин. – и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — объяснили в МАУ.

Также в авиакомпании напомнили, что в декабре 2018 года МАУ прекратила выполнять собственные рейсы в Нур-Султан – накопленные за 2016-2018 годы убытки на маршруте составили $7,28 млн.

«Решение это вынужденное и логичное. Оно связано со сложностями в реализации хабовой модели, неоднократно озвученными ранее. Потери в более $7 млн не позволяют нам далее осуществлять убыточный рейс», — отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

По данным пресс-службы, в период с 2013 по 2019 годы авиакомпания МАУ выполнила 2120 рейсов по маршруту Киев – Алматы – Киев, доставила 528 510 пассажиров и 3,6 тыс. тонн грузов и почты, а также обеспечила международному аэропорту «Борисполь» дополнительный транзитный поток в 380 тыс. пассажиров.

«Расписание код-шеринговых рейсов между Киевом и Алматы позволит сохранить лишь часть транзитных возможностей по маршрутной сети МАУ. Закрытие рейса нарушает хабовую модель авиакомпании, но является вынужденной мерой, призванной вернуть компанию в зону прибыльности», — резюмируется в сообщении.