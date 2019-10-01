Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,5, а продажи – Т388,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т387,5, а продают по Т389,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,3, а продажи – Т388,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т387,99.