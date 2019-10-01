Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ — Лишь на юге и юго-востоке Казахстана во вторник ожидается дождь с грозой, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На юге и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь с грозой, на остальной территории погода – без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем +8+10, ночью -1-3.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура днем +14+16, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем +18+20, ночью +9+11.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -1-6.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Алматинской области местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, на юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +5+10, ночью -3-8.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +4+9, ночью -2-7.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Жамбылской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, в северной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки -1-3, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +1+6.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +19+24, ночью +9+14.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшой дождь, усиление ветра 15-20 м/с, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью +2+7.

В Атырауской области днем +16+21, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.