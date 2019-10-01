Инфляция в Казахстане в январе-сентябре составила 3,3%

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за девять месяцев 2019 года составила 3,3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Цены на продовольственные товары за девять месяцев (сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6,2%, непродовольственные – на 3,3%, а на платные услуги – снизились на 0,3%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета во вторник.

За сентябрь цены на товары и услуги увеличились на 0,3%, продовольственные товары – 0,1%, непродовольственные – на 0,4%, платные услуги для населения – 0,3%, отмечается в документе.

С начала года повышение цен отмечено на пшено на 52,4%, рис – на 22,6%, картофель – на 19,6%, муку – на 16,5%, баранину – на 14,7%, рыбу мороженую – на 13,9%, говядину – на 13,1%, конину – на 12,1%, хлеб, мясо птицы – по 10%, свинину – на 9,4%, макаронные изделия – на 8,9%, кофе – на 8,2%, изделия из мяса – на 7,7%, сыр сычужный – на 7,3%, булочные и мучные изделия – на 6,3%, чай – на 5,7%, колбасные изделия – на 5,5%.

Табачные изделия подорожали на 10,5%, прохладительные напитки – на 10,4%, алкогольные напитки – на 6,4%.

Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 12,6%, сахар-песок – на 8,7%, молоко сырое – на 3,6%, яйца – на 1,6%, творог – на 1%.