Т3,2 млрд пообещали выделить в виде матпомощи в рамках празднования Дня пожилых людей в РК

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Т3,2 млрд пообещали выделить в виде материальной помощи в рамках празднования Международного дня пожилых людей в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Порядка Т3,2 млрд планируется выделить на единовременную материальную помощь в рамках празднования Дня пожилых людей. При этом порядка Т1,2 млрд будет направлено на предоставление санаторно-курортного лечения, свыше Т1 млн – на оказание услуг общественного транспорта, лекарственное обеспечение, зубопротезирование. Более Т1,5 млрд планируется выделить на другие виды помощи», — говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Казахстана во вторник.

Как заявил вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов, в 2019 году «с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых людей планируется направить свыше Т7 млрд».

«На единовременную материальную помощь – Т3,2 млрд, предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – Т471,2 млн, льготное лекарственное обеспечение – Т352,4 млн, зубопротезирование – Т187,5 млн, предоставление санаторно-курортного лечения – Т1,2 млрд, ремонт жилья – Т19,8 млн, обеспечение топливом – Т176,1 млн, предоставление продуктовых наборов – Т341,3 млн, другие виды помощи – Т636,8 млн», — детализировал Сарбасов.

Международный День пожилых людей в Казахстане, как и во всем мире отмечается 1 октября. На сегодняшний день в Казахстане проживают более 2,19 млн пенсионеров по возрасту.