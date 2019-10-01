«КазМунайГаз» ответил на обвинения антимонополистов в ограничении доступа к нефти

Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) ответило на обвинения комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики в ограничении доступа к нефти, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Казахстана работают по давальческой схеме (давалец/поставщик нефти приобретает в собственность сырье (покупает по договору купли-продажи, изготавливает самостоятельно, получает по иным сделкам), передает его НПЗ для изготовления из этого сырья нужную продукцию, т.е. нефтепродукты. При этом вся продукция является собственностью давальца/поставщика нефти). Все продукты, полученные в результате переработки, реализуются давальцами/поставщиками нефти самостоятельно», — сообщили в пресс-службе КМГ агентству во вторник.

Таким образом, заверили в нацкомпании, «НПЗ не участвуют в формировании цены на бензин конечным потребителям».

«Кроме того, в апреле текущего года путем электронных торгов была осуществлена реализация ТОО «КМГ-Retail» (сеть АЗС «КазМунайГаз») частному инвестору, то есть КМГ в настоящее время не является участником рынка розничной реализации нефтепродуктов», — отметили в «КазМунайГазе».

Также в КМГ добавили, что в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» утверждение для недропользователей графиков поставок сырой нефти и (или) газового конденсата производителям нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Казахстана, для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны является компетенцией министерства энергетики республики.

Напомним, 30 сентября председатель КЗРК МНЭ Рустам Ахметов заявил, что на нефтяном рынке страны вертикально-интегрированные нефтяные компании занимают более 60% на рынке нефти, более 80% на рынке оптовой реализации и более 95% на рынке переработки нефти. Основными вертикально-интегрированными компаниями, по словам Ахметова, «являются группа компаний АО «КазМунайГаз» и АО «СNPC», которые, в свою очередь, интегрированы от добычи нефти, ее переработки до розничной реализации конечным потребителям с АЗС». Антимонополисты заявили, что крупные нефтяные компании, имея в своем распоряжении весь цикл производства нефтепродуктов, в конечном счете, реализуют бензин и дизельное топливо по ценам наравне с мелкими розничными реализаторами, которые, в свою очередь, вынуждено получают нефтепродукты с надбавкой множества посредников. Независимые представители МСБ на рынке нефтепродуктов, по заявлению главы КЗРК, «сталкиваются с проблемами заключения договоров на поставку нефти с недропользователями и ее переработки с перерабатывающими заводами, в результате чего не имеют равного доступа к первичному сырью, необходимого для исключения издержек непродуктивных посредников и создания здоровой ценовой конкуренции среди АЗС». Ахметов также сообщил, что в настоящее время на рассмотрении антимонопольного органа находится 27 жалоб на необоснованные отказы в реализации нефтепродуктов.