Нур-Султан. 1 октября. КазТАГ – Представлен консультативный прогноз погоды по Казахстану на октябрь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшую неделю октября вернутся теплые осенние дни, и жителей большинства региона РК порадует комфортная погода, что будет связано с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана. Столбики термометров днем постепенно повысятся: в северной половине до +15+23, в южной – до +20+28», — говорится в распространенном во вторник прогнозе.

При этом в начале месяца на севере, центре и востоке ночью сохранятся низкие температуры до -2-10, местами +3.

«Затем в конце первой декады с вторжением холодных воздушных масс с Европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в начале на западе а затем и на остальной территории республики: температуры воздуха днем понизятся в западных и северных регионах до +7+15, на востоке до +8+18, в южных регионах до +12+20», — уточнили в «Казгидромете».

Отмечается, что, согласно долгосрочному прогнозу, в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий: осадки, туман, возможны гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана, выше нормы на 1 градус Цельсия в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Кызылординской областей. Количество осадков предполагается около и больше нормы – на большей части страны, меньше нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, местами в Костанайской и Карагандинской областях», — добавили синоптики.