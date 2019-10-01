Воин-интернационалист: В РК нужно не только праздновать, но и менять отношение к ветеранам

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Алматы. 1 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Праздники для ветеранов необходимо утверждать параллельно с изменением отношения к ним, считает председатель координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

«Такой праздник (День воина-казахстанца, принимавшего участие в боевых действиях на территории других государств – КазТАГ) уже утвержден постановлением правительства РК, это 15 февраля (день вывода советских войск из Афганистана) – День воинов-интернационалистов, которые воевали на территории других стран, он внесен в реестр праздничных и знаменательных дат. И я считаю, что такие праздники должны быть. Но параллельно необходимо менять и отношение к ветеранам», — сказал Абдушкуров в телефонном разговоре с корреспондентом агентства, комментируя проект постановления правительства об утверждении 10 сентября Днем воина-казахстанца, принимавшего участие в боевых действиях на территории других государств.

По его словам, отдельные действия чиновников правительства, напротив, принижают статус воинов, участвовавших в боевых действиях.

«Недавно я задался вопросом, как так получилось, что ветераны боевых действий попали в категорию «малоимущих граждан». Мы не должны быть малоимущими, мы должны быть почетными гражданами своей страны. Ребята отдавали свои жизни во имя этой страны и по ее приказу, поэтому льготы и отношение к ветеранам должны быть соответствующими, если мы хотим поднимать статус защитника отечества. Что же до праздников, то пусть они будут, молодежь должна расти на примерах тех ребят, что исполняли свой воинский долг по приказу родины, а не диванных патриотов, что сидят в теплых кабинетах и рассуждают на тему мира и благополучия народа», — добавил Абдушкуров.

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