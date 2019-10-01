Власть между «бардаком» в политической конструкции и искусственным интеллектом 01.10.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 107 0 Толганай Умбеталиева о транзите стиля управления Акорды и «Библиотеки» Похожие материалы: FlyArystan планирует запустить рейсы в Москву Сроки обмена информацией между таможенниками СНГ сократят до двух месяцев – Смаилов Эксперт о идее Токаева о пенсиях: Речь идет о разнице между накоплениями и ценой аннуитета АБР одобрил заем на $167 млн на реконструкцию 89 км автодороги между Актобе и Кандыагашем МАУ прекратит прямые регулярные рейсы между Киевом и Алматы