Врачи «скорой» госпитализированы с сотрясениями после вызова к беременной в Семее

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Алматы. 1 октября. КазТАГ – Врачи скорой помощи госпитализированы с сотрясениями после вызова к беременной в Семее, сообщает YK-news.kz.

«В Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе. Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие», — сообщили во вторник в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

Медики вызвали полицию.

«У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы. Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники «скорой» оказали беременной необходимую помощь. В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Дело находится на особом контроле прокуратуры области», — сказал руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.

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