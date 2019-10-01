Соглашение о свободной торговле подписали Сингапур и страны ЕАЭС

Астана. 1 октября. КазТАГ – Соглашение о свободной торговле подписали Сингапур и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«1 октября на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали соглашение о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что на церемонии подписания присутствовали главы государств-членов ЕАЭС и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

«Соглашение о свободной торговле с Сингапуром закрепит имеющиеся торговые связи и, прежде всего, расширит возможности для сотрудничества, поскольку предусматривает беспошлинную торговлю практически всеми товарами, за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС. Это некоторые виды сельскохозяйственных товаров (говядина, молоко, детское питание, сыр, сахар), а также легковые автомобили, такая промышленная продукция как полипропилен и другое», — уточнили в МТИ РК.

В ведомстве обратили внимание на то, что Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления в силу соглашения, в то время как страны ЕАЭС будут проводить свою либерализацию поэтапно (со сроком до 10-ти лет).

«Подписание соглашения о свободной торговле и рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для установок благоприятного торгового режима для казахстанских товаров. Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции», — прокомментировал подписание документа в кулуарах заседания министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Отмечается, что соглашение предусматривает предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции.

«Также Соглашение о свободной торговле будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок», — сказано в сообщении.