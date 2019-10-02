Алматы. 2 октября. КазТАГ – Известный казахстанский политолог, блогер и консультант Ербол Едилов стал внештатным советником акима Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

«Внештатным советником акима Мангистауской области назначен Ербол Едилов», — говорится в сообщении на Telegram-канале YEDILOV ONLINE.

Едилов с 2017 года занимает пост управляющего директора GR Consulting Group, до этого с 2016 по 2017 годы он был управляющим директором ТОО «Бургылау», а еще раньше – с 2012 по 2016 годы возглавлял департамент управления человеческими ресурсами АО «Мангистаумунайгаз».

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