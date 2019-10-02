Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за вторник в среду продолжил рост в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,6, а продажи – Т389,4.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т388,2, а продают по Т389,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т388,5, а продажи – Т389,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т388,47.