Почти 90% работников на крупных нефтяных проектах РК составляют казахстанцы

Новости 69 0
Страна непуганых пессимистов Страна непуганых пессимистов
1904

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 90% работников на крупных нефтяных проектах РК составляют казахстанцы, сообщил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«Местное содержание в кадрах – это очень важный вопрос. Хотел бы вам сказать, что во всех трех крупных проектах, о которых мы говорим (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – КазТАГ), где больше привлеченность иностранного персонала, на сегодня штатных работников 90% составляют граждане Казахстана, по привлеченным тоже 88-90%», — сказал Досмухамбетов на пресс-конференции в среду.

При этом он подчеркнул, что на Кашагане соотношение местных и иностранных работников такое же.

«Если говорить про Кашаган, то там 3,2 тыс. штатных работников, и около 7 тыс. работников подрядных организаций, тоже 90%», — добавил вице-министр.

Похожие материалы:

  1. Расширение трех крупных нефтяных месторождений в РК позволит добывать 105 млн тонн/год
  2. Казахстанцы в среднем почти половину своих доходов тратят на питание
  3. Дополнительно почти Т5 млрд попросили на водоснабжение Жамбылской области
  4. Более Т11 млрд задолжали потребители за комуслуги в Казахстане
  5. Ряд крупных пожаров тушат последние трое суток в разных уголках Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...