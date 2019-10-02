Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 90% работников на крупных нефтяных проектах РК составляют казахстанцы, сообщил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«Местное содержание в кадрах – это очень важный вопрос. Хотел бы вам сказать, что во всех трех крупных проектах, о которых мы говорим (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – КазТАГ), где больше привлеченность иностранного персонала, на сегодня штатных работников 90% составляют граждане Казахстана, по привлеченным тоже 88-90%», — сказал Досмухамбетов на пресс-конференции в среду.

При этом он подчеркнул, что на Кашагане соотношение местных и иностранных работников такое же.

«Если говорить про Кашаган, то там 3,2 тыс. штатных работников, и около 7 тыс. работников подрядных организаций, тоже 90%», — добавил вице-министр.