Расширение трех крупных нефтяных месторождений в РК позволит добывать 105 млн тонн/год

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Расширение проектов на трех крупных нефтяных месторождениях позволит увеличить объем добычи нефти до 105 млн тонн/год к 2025 году, сообщил первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«В нефтегазовой отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов в добыче, переработке, производстве, инфраструктуре. В силу этого, к 2025 году годовой объем добычи нефти по стране ожидается на уровне 105 млн тонн», — сказал Досмухамбетов на пресс-конференции в среду.

Так, проект будущего расширения Тенгиза ($36,7 млрд) позволит повысить годовой уровень добычи на 12 млн тонн с 2023 года, проекты расширения первого этапа Кашагана ($2 млрд) направлены на достижение добычи в 420 тыс. барр./сутки в 2022 году и 500 тыс. барр./сутки в 2027 году, проекты продления уровня добычи на Карачаганаке ($4,5 млрд) позволят сохранить уровень добычи на долгосрочный период.

«В связи с предстоящим увеличением добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Кашаган прорабатывается вопрос реализации проекта увеличения мощности магистрального трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на казахстанском участке до 72,5 млн. тонн/год (сегодня мощность 67 млн тонн, на казахстанском участке – 54 млн тонн/год). Проект заключается в устранении узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности, в том числе для Тенгиза до 43,5 млн тонн/год (сегодня – 36 млн тонн/год)», — добавил Досмухамбетов.

Также вице-министр отметил важность реализуемого проекта на нефтепроводе Кенкияк – Атырау, так называемый «проект реверса нефтепровода Кенкияк – Атырау».

«Проект позволит увеличить поставки нефти до 6 млн тонн/год (сегодня техническая возможность только до 1 млн тонн) с западного Казахстана на Шымкентский и Павлодарский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Как вы знаете, сегодня основными поставщиками нефти на переработку для данных НПЗ являются месторождения Актюбинской и Кызылординской области. Поэтому проект имеет стратегическое значение и направлен на обеспечение загрузки НПЗ. Проект будет завершен в 2020 году», — подчеркнул спикер.

Наряду с развитием нефтедобычи и расширением инфраструктуры транспортировки нефти, вице-министр упомянул важность улучшение инвестиционной привлекательности отрасли для восполнения ресурсной базы.

«Упрощение регулирования сферы недропользования и создание преференций для геологоразведки на море позволили активизировать реализацию морских проектов. В рамках реализации морских проектов, в период до 2025 года ожидаемый объем инвестиций по проектам Исатай, Абай, Женис составит порядка $136 млн. Наряду с морскими проектами планируется активизировать геологоразведку на перспективных малоизученных территориях Казахстана. Определены наиболее перспективные для дальнейшего изучения бассейны – Аральский, Сырдарьинский, Шу-Сарысуйский, Северо-Тургайский, Прииртышский. Благодаря повышению степени изученности, в дальнейшем ожидается привлекать частные инвестиции в недропользование», — добавил Досмухамбетов.

По данным минэнерго, за девять месяцев текущего года объем добычи нефти составил 67 млн тонн (99,3% к аналогичному периоду, план по итогам года определен в 89 млн тонн).