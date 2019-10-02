Следствие переквалифицировало дело замакима Алматинской области Манзорова

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Следствие переквалифицировало дело заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, сообщает «Время».

«По нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество). То есть даже следственный орган уже уверен, что заместитель акима Алматинской области не совершал коррупционного преступления. А помощник Манзорова официально подтвердил нам, что Багдат Сайланбаевич находится на больничном, а не в изоляторе», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с акиматом Алматинской области уголовное дело никак не связано.

«Как оказалось, претензии со стороны антикоррупционной службы возникли к чиновнику в тот период, когда он возглавлял УГАСК (управление государственного архитектурно-строительного контроля, ныне – управление градостроительного контроля – КазТАГ) Алматы», — говорится в материале.

По информации СМИ, в 2018 году к услугам тогдашнего начальника УГАСК Манзорова обратились два предпринимателя – некие Ыбраев и Баймаханов.

«Еще в 2014 году они приобрели крупный земельный участок площадью 1,8 га в микрорайоне «Жайлау», к слову, не так давно переименованном в «Галамат». (…) эти два коммерсанта решили через УГАСК сменить целевое назначение своего зем­участка с коммерческого на ИЖС. По версии следствия, отправили на переговоры посредника по фамилии Арипов. Тот сумел убедить начальника УГАСК помочь хорошим парням, попавшим в трудную ситуацию. Разумеется, небесплатно. Взамен чиновник якобы попросил отрезать ему кусочек участка, каких-то 30 соток. Предприниматели согласились», — сказано в сообщении.

После этого, по данным следствия, якобы состоялась сама сделка.

«Требуемые 0,3 га были переписаны, по данным антикоррупционной службы, на Айгерим Манзорову, дочь госслужащего. Случилось это еще в октябре 2018 года. Сделку оформили у нотариуса Алии Тленчиевой, и будто бы за этот участок покупатель передал продавцу Т7,2 млн. При этом, по данным борцов с коррупцией, рыночная цена 30 соток в микрорайоне «Галамат» тянет почти на Т300 млн», — уточняет СМИ.

Ответных действий бизнесменам, как сообщается, пришлось ждать полгода.

«Лишь в мае 2019-го постановлением акима Алматы целевое назначение участка было изменено, но не на индивидуальное жилищное строительство, как того хотели владельцы, а на… кемпинг! То есть строить там особняки для богатых по-прежнему нельзя. Возможно, с этим и связан интерес антикоррупционной службы к заместителю акима Алматинской области Манзорову. В конце сентября его задержали в Алматы, куда он прибыл в командировку из Талдыкоргана», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 4.55 того же дня Манзоров якобы был арестован и помещен сотрудниками антикорупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

Манзоров был назначен на пост замакима Алматинской области 12 июля. До этого он с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы.