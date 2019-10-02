Утвержден новый норматив распределения импортных пошлин среди стран ЕАЭС

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Утвержден новый норматив распределения импортных пошлин среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС.

«Лидеры ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване 1 октября утвердили новый норматив распределения импортных пошлин между странами союза», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что ранее пресс-служба Кремля опубликовала перечень документов, принятых по итогам заседания ВЕЭС в Ереване. Среди них решение «О внесении изменений в решение ВЕЭС от 10 октября 2014 года №79», которое касается порядка распределения указанных пошлин.

«В марте 2019 года заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что его страна считает несправедливым существующее в рамках ЕАЭС распределение ввозных таможенных пошлин между участниками союза. До сих пор нормативы распределялись следующим образом: для Армении – 1,22%, для Белоруссии – 4,56%, для Казахстана – 7,05%, для Киргизии – 1,9%, для России – 85,26%», — сказано в сообщении.