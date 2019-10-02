Величина прожиточного минимума в Казахстане в сентябре составила Т31 759

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ — Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в сентябре составила Т31 759, что на 20,1% выше показателя декабря 2018 года, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 20,1%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14%, фруктов и овощей – 12,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7%, сахара, чая и специй – 1,8%.