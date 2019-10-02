Величина прожиточного минимума в Казахстане в сентябре составила Т31 759

Новости 50 0

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ — Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в сентябре составила Т31 759, что на 20,1% выше показателя декабря 2018 года, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 20,1%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14%, фруктов и овощей – 12,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7%, сахара, чая и специй – 1,8%.

Похожие материалы:

  1. Инфляция в Казахстане в январе-сентябре составила 3,3%
  2. Среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане в августе 2019 года составила Т188 032
  3. Премии страховщиков по автокаско в январе-августе выросли на 34,5%
  4. Более 7 тыс. человек погибли за восемь месяцев 2019 года в результате ДТП в Казахстане
  5. Реальная доходность по пенсионным активам за последние 12 месяцев составила 2,82% – Нацбанк

Новости партнеров

Загрузка...