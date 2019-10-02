Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ — Бронзовый памятник «Үш арыс» установят в Нур-Султане, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Президент РК Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ) принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. (…) Аким рассказал о планах по строительству в Нур-Султане центра «Абай әлемі» в рамках празднования 175-летия Абая, установке бронзового памятника «Үш арыс» в честь 125-летних юбилеев Сакена Сейфуллина, Беймбета Майлина и Ильяса Джансугурова», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Как сообщается, президенту было доложено о работе центра «Жанұя», отрытого в целях поддержки социально уязвимых слоев населения, а также о планах по строительству одного иппотерапевтического и двух реабилитационных центров.

Кроме того, аким отчитался о выполнении поручения главы государства по строительству доступного жилья для обеспечения состоящих в очереди граждан, в том числе из малообеспеченных семей, работающей молодежи.

Отметив, что в трехлетнем городском бюджете учтены проблемы с долевым строительством и развитием пригородных территорий, аким представил информацию о работе по газоснабжению города.

По словам Кульгинова, в рамках благоустройства столицы будет построена удобная пешеходная дорога, начинающаяся со старой площади и соединяющая обе стороны города. В целом в ближайшие 3 года для пешеходов будет построено 80 км дорог и более 100 км велодорожек.

Также на встрече были рассмотрены принимаемые меры по совершенствованию водоснабжения города.

«Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию города», — резюмируется в сообщении.