Алматы. 3 октября. КазТАГ – Досудебное расследование начато после нападения на врачей скорой помощи в Семее, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

«В производстве УП города Семей находится досудебное расследование по факту хулиганства. Так, на оперативный канал 102 обратилась 26-летняя медицинская сестра бригады скорой медицинской помощи о том, что 1 октября в 4.30 во время вызова хозяин дома в состоянии алкогольного опьянения, препятствуя осмотру беременной супруги, выражаясь нецензурной бранью, нанес телесные повреждения ей и ее коллеге», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В полиции отметили, что 37-летний подозреваемый нигде не работает.

«Даны признательные показания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ДП ВКО.

Напомним, 1 октября стало известно, что врачи скорой помощи госпитализированы с сотрясениями после вызова к беременной в Семее. Отмечалось, что вызвавшая медиков женщина жаловалась на боли в животе, но врачам помешал ее муж. У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы. Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники «скорой» оказали беременной необходимую помощь. В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.