Алматы. 3 октября. КазТАГ – Неделя Космоса 2019 с участием астронавта NASA Шэннон Уокер пройдет в Алматы, сообщает пресс-служба компании «Шеврон».

«С 4 по 10 октября генеральное консульство США в Алматы и American Space in Almaty, в партнерстве с компанией «Шеврон» приглашают на Неделю Космоса 2019. Участников ждут развлекательные, творческие и образовательные мероприятия, посвященные научно-техническим достижениям космической отрасли», — говорится в сообщении в четверг.

Неделя Космоса 2019 отмечается во всем мире под общей темой «Луна. Шлюз к звездам» и посвящается 50-летию высадки на Луну миссии Аполлон 11.

«По этому случаю дипломатическая миссия США в Казахстане пригласила в Алматы доктора Шэннон Уокер, члена 19 Группы астронавтов NASA 2004 года. Доктор Уокер участвовала в качестве инженера полета в Экспедиции 24/25 – длительной миссии на борту МКС, которая была запущена с Байконура в 2010 году, и пробыла в космосе 163 дня», — уточнили в «Шевроне».

Начиная с 4 октября, в рамках Недели запланированы круглые столы, презентации, выставки, поездки в обсерваторию «Каменское плато», мастер-классы, конкурсы и игры, бесплатные кинопоказы, и, наконец, Космическая вечеринка! Казахстанские институты космической индустрии и будущие инженеры изучат глобальные тенденции космической промышленности, лидирующую роль Соединенных Штатов Америки, а также значительный вклад Казахстана в эту отрасль.

«Шеврон» приглашает СМИ взять интервью у доктора Уокер, а также осветить основные мероприятия Недели:

4-10 октября Выставки в American Space & Makerspace Almaty и SmArt.Point

Пятница, 4 октября (в American Space Almaty)

16.00 – 17.00 Презентация и встреча с др. Шэннон Уокер

17.00 – 18.00 Индивидуальные интервью с др. Шэннон Уокер (по предварительному запросу)

18.00 – 20.00 Официальнон открытие Недели Космоса и keynote выступление космонавта NASA др. Шэннон Уокер и других гостей

Суббота, 5 октября – Международный день наблюдения за Луной

14.00 – 15.00 Лекция «Астрофотография для начинающих» (открыта для всех любителей и профессионалов)

Вторник, 8 октября (в American Space & Makerspace Almaty и SmArt.Point)

16.00 – 18.00 Kids’ Space Party (приглашаем детские издания)

18.00 – 21.00 Космическая вечеринка 2019 с специально приглашенными гостями, играми, выступлениями и многим другим!

По вопросам интервью и другим вопросам можно связаться с Камшат Толеулиевой: MediaAlmaty@state.gov или +7 777 227 44 16.