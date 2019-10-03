Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют: в Нур-Султане и Шымкенте повысился, а в Алматы понизился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,3, а продажи – Т389,7.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т388,2, а продают по Т389,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т389,1, а продажи – Т389,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т388,87.