Нур-Султан. 3 октября. КазТАГ – Лишь на западе Казахстана в четверг ожидается дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура днем +13+15, ночью +1+3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +16+18, ночью +4+6.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +23+25, ночью +8+10.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Костанайской области местами ожидается туман, днемместами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +12+17, ночью +1+6.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +6+11.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки -1-3, в восточной половинесохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Атырауской области ночью местами ожидается дождь,местами – туман. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Павлодарской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -1-6.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, на западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью -3-8.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается небольшой дождь, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +9+14.

В Алматинской области днем +15+20, ночью +4+9.

В Мангистауской области днем +20+25, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем +15+20, ночью +3+8.

В Акмолинской области днем +12+17, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебаниеводности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.