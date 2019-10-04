Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Совместные казахстанско-индийские военные учения начались в Индии, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«На военном полигоне близ индийского города Питхорагарх состоялось открытие совместных казахстанско-индийских учений «КазИнд-2019», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что накануне в Индию прибыл отряд военнослужащих регионального командования «Юг» сухопутных войск Казахстана.

«На протяжении двух недель 60 казахстанских военнослужащих в составе сводного международного подразделения будут участвовать в совместных тренингах, обмениваться опытом с индийскими коллегами, изучать в теории и отрабатывать на практике действия по блокированию и уничтожению условных незаконных воинских формирований в горных условиях. В настоящее время участники учений приступили к формированию сводного подразделения, в которое войдут казахстанские и индийские военнослужащие по 60 человек от каждой стороны», — уточнили в минобороны.

По мнению начальника управления организации боевой подготовки управления главнокомандующего сухопутными войсками Казахстана Марата Абдихаликова, учения принесут обоюдную пользу военнослужащим двух стран в изучении новых методов борьбы с терроризмом, а командир 111-й отдельной механизированной бригады сооруженных сил Индии генерал Мандэл отметил, что бойцы его подразделения рады возможности принять участие в совместных учениях, изучить новый опыт и поделиться своим.

«Учения проводятся в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии», — сказано в сообщении.

В минобороны отметили, что это уже не первый опыт совместной работы казахстанских и индийских военнослужащих.

«Первые учения «КазИнд» прошли в 2018 году в Казахстане – в Гвардейском гарнизоне. Тогда в ходе совместных практических действий был отработан единый алгоритм войсковых действий по борьбе с незаконными воинскими формированиями. Военнослужащие двух стран получили хороший опыт совместной работы. В прошлогодних учениях «КазИнд-2018» от Казахстана была задействована та же самая воинская часть регионального командования «Юг», что в эти дни находится в Индии», — уточнили в оборонном ведомстве Казахстана.