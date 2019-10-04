Вице-министр Ахметжан Примкулов может получить новое назначение

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов может получить новое назначение, передает корреспондент агентства.

«Назначить национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility, ГЭФ) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Примкулова Ахметжана Абдижамиловича», — говорится в проекте постановления правительства.

Также прилагается одобренный кабмином Казахстана проект соглашения с правительством Швейцарской Конфедерации о вступлении правительства РК в Швейцарский избирательный округ при совете ГЭФ.

Согласно документу, «участники избирательного округа прилагают усилия к сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере глобальных экологических проблем и информацией по вопросам совета ГЭФ».

«Как часть своих обязательств перед ГЭФ, участники, имеющие статус стран-получателей ГЭФ, при первой же возможности и консультациях с секретариатом ГЭФ назначают национальных координаторов ГЭФ, избираемых в странах участников из министерств окружающей среды или ведомств, приравненных к ним. Участники принимают соответствующие меры в целях повышения эффективности деятельности национальных координаторов, начиная с оценки предоставляемой ими информации и потребностей наращивания потенциала», — сказано в проекте соглашения.

Проект постановления кабмина о назначении Примкулова вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.

Примкулов занимает пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана с июля 2019 года. До этого с ноября 2017 года он возглавлял комитет экологического регулирования и контроля министерства энергетики, а еще раньше – с июля 2016 года по ноябрь 2017 года – комитет по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки.

Global Environment Facility – независимый международный финансовый субъект, чья деятельность реализуется через Программу развития ООН, Программу по окружающей среде ООН, и Всемирный банк. ГЭФ предоставляет фонды для финансирования дополнительных расходов для того, чтобы проект стал экологически привлекательным. Организация создана в 1991 году. Фонд объединяет правительства 181 страны для решения глобальных экологических проблем, действуя в партнерстве с международными и неправительственными организациями, а также с частным сектором. ГЭФ является на сегодняшний день крупнейшим источником финансирования проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды. Будучи независимой финансовой организацией, ГЭФ предоставляет гранты развивающимся странам и странам с переходной экономикой для реализации проектов по тематике биоразнообразия, изменения климата, международных вод, деградации земель, озонового слоя и устойчивых органических загрязнителей. Эти проекты способствуют защите окружающей среды, увязывая экологические проблемы местного, национального и глобального уровней и внося вклад в устойчивое развитие.