В ЕАЭС за счет уменьшения долей РК и РФ от пошлин увеличили долю Беларуси

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Согласно новому нормативу распределения импортных пошлин среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет уменьшения долей Казахстана и России увеличили долю Беларуси, сообщил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

«Для начала нужно сравнить прошлые ставки с новыми. Прошлые нормативы распределения: Армения – 1,22%, Беларусь – 4,56%, Казахстан – 7,05%, Кыргызстан – 1,9%, Российская Федерация – 85,26%. Новые нормативы, которые вступают в силу с 1 января 2020 года: Армения – 1,22%, Беларусь – 4,86%, Казахстан – 6,95%, Кыргызстан – 1,9%, Российская Федерация – 85,06%. Невооруженным глазом видно, что доли Кыргызстана и Армении не тронули, а увеличение доли Беларуси осуществлено за счет уменьшения долей Казахстана и России», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ сообщение об утверждении нового норматива распределения импортных пошлин среди стран ЕАЭС.

Белорусская сторона, продолжил эксперт, изначально возмущалась относительно размеров распределения ввозных пошлин, очевидно подразумевая самих себя в качестве несправедливо обделенных.

«Судя по тому, что в этот раз мы не услышали упреков насчет установленных нормативов от белорусской стороны, консенсус был достигнут и новые нормативы ее удовлетворяют. Хотя, быть может, ненадолго. В конце концов, небольшая победа – это тоже победа», — констатирует собеседник агентства.

На вопрос, как он оценивает схему распределения ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, спикер ответил, что «каких-то больших изменений не произошло».

«Судя по уже приведенным цифрам, Россия и Казахстан немного «отщипнули» со своих долей и добавили их Беларуси – очевидно, апрельские претензии (со стороны Беларуси – КазТАГ) были услышаны и удовлетворены. В частности, Казахстан отдал со своей доли 0,1%, РФ – 0,2%, итого 0,3% было добавлено белорусской стороне. И на этом все. Так что, по большому счету, оценка (схемы – КазТАГ) нейтральная», — отметил Бейсембаев.

Также видно, дополнил эксперт, что доли эти распределяются исходя из размеров экономик и их вклада.

«Соответственно, крупнейшая экономика региона – это РФ, следом идет Казахстан и так далее, отсюда и схема распределения», — подчеркнул собеседник агентства.

Если, например, предлагает спикер, посмотреть на цифры распределения, то Казахстан не получил, а потерял.

«Хоть и чисто номинальные 0,1%, тем не менее, видно, что привычный политический шантаж белорусской стороны в очередной раз сработал», — подытожил Бейсембаев.

Напомним, 2 октября стало известно об утверждении нового норматива распределения импортных пошлин среди стран ЕАЭС.

«Лидеры ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване 1 октября утвердили новый норматив распределения импортных пошлин между странами союза», — говорилось в сообщении в среду.