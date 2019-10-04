«О чем говорил Токаев на «Валдае». «Эпохальные перемены – лучшая возможность для модернизации общественного сознания». «Если националисты в Казахстане рвутся к власти, интернационалисты обязаны создать партию». «В судебной системе развернулась межклановая война»

Сетевой Казахстан 4 октября 2019г.

TENGRINEWS . KZ . «О чем говорил Токаев на «Валдае»» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ по приглашению российского лидера Владимира ПУТИНА принял участие в пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году представительный форум, объединяющий авторитетных политиков, известных экспертов и общественных деятелей из десятков стран мира, был посвящен обсуждению роли Востока в глобальной геополитике. Обращаясь к участникам мероприятия, Глава государства напомнил о том, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом. «Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов«, — сказал Токаев.

LITER . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Эпохальные перемены – лучшая возможность для модернизации общественного сознания» — Сразу было понятно, что статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», написанная в 2017 году, дала нам видение на десятилетия. Прошло всего два года, и мы не можем ждать глобальных результатов прямо сейчас. Однако, на мой взгляд, необходимо прямо сейчас начинать активно действовать. Кроме того, что человечество в целом вступает на новый этап развития, объективно связанный с технологическими революциями, сотрясающими нас чуть ли не каждый день, Казахстан как отдельная и суверенная единица тоже переживает некоторый кризис со знаком «плюс». В обществе началось брожение, оно готово меняться. Я не скажу ничего уникального, если подмечу, что старт этой готовности к переменам дал сам Нурсултан НАЗАРБАЕВ: 19 марта Елбасы покинул пост Главы государства, передав его Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, и это вызвало практически мгновенные перемены в общественном сознании. Такое эпохальное событие, случившееся в выверенные сроки, не могло не потрясти казахстанцев.

IA — CENTR . RU . «Бакытжан Копбаев: Если националисты в Казахстане рвутся к власти, интернационалисты обязаны создать партию» — Недавно лидер «Казахстанского общества интернационалистов» Бакытжан КОПБАЕВ заявил о намерении создать на основе движения политическую партию. Мы встретились с гражданским активистом, чтобы узнать, какие проблемы волнуют сегодня интернационалистов Казахстана, какую политическую повестку они продвигают и насколько высоко они оценивают вероятность институализации своего проекта в формате политической партии, а также свои шансы на участие в парламентских выборах 2021 года — Еще в октябре прошлого года мы составили список из 150 радикальных казахских националистов и передали его в КНБ. Уже тогда мы предупреждали, что некоторые из этих людей могут разжечь конфликт на межнациональной почве в Казахстане – и события в Караганде это подтвердили. Мы сделали анализ, кто является организаторами радикальных националистических групп, какие финансовые структуры их поддерживают, какие гранты и от каких организаций они получают, в каких сферах работают, кто во власти их поддерживает.

PLATON . ASIA . «Кульпаш Утемисова: В судебной системе развернулась межклановая война» — Независимая судебная система является одним из столпов правового государства, называющего себя демократическим. В Казахстане с этим делом, мягко говоря, не все в порядке. Даже власти осознают это, постоянно заявляя о реформировании судебной системы, которое сильно затянулась. Об этом мы говорим сегодня с бывшим судьей Алматинского городского суда Кульпаш УТЕМИСОВОЙ, отдавшей службе Фемиде 33 года своей жизни, а в итоге ставшей «неправильной судьей» в глазах руководства — Наш суд – это часть исполнительной системы власти, вместе со следствием и прокуратурой. Он не был и не является никакой отдельной ветвью власти, независимо от того, что там написано в Конституции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там даже мысли не возникает о презумпции невиновности.

INFORMBURO . KZ . «Евгений Жовтис о митингах: «Протестная активность растёт и нужно как-то спускать пар»» — Правозащитник, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС разработал законопроект о мирных собраниях в Казахстане. Как известно, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил о том, что стране нужен новый закон, регламентирующий порядок проведения митингов, пикетов, шествий и других мирных собраний. Предложения Жовтиса обсудили на заседании специальной рабочей группы Общественного совета Алматы. На их основе составили законопроект, который будут изучать в НСОД (Национальный совет общественного доверия) и в МИОР (Министерство информации и общественного развития).

CARAVAN . KZ . «Дешевле жить не запретишь: зачем чиновники хотят больше сотовых операторов» — По мнению представителей антимонопольного комитета, в Казахстане снижается уровень конкуренции между сотовыми операторами. Чиновники предложили переписать механизмы доступа к радиочастотному спектру и отменить требования по обозначению стандарта сотовой связи.

KURSIV . KZ . «Как казахстанцы теряют свои накопления из-за доверчивости» — Увеличилось количество фактов интернет-мошенничества, связанного с хищением средств с банковских счетов и депозитов. Злоумышленники изобретают новые схемы, к которым люди оказываются не готовыми. Представители костанайского филиала (КФ) Нацбанка рассказали, что злоумышленники используют схемы, на которые люди с легкостью попадаются. «Клиенту поступает звонок на мобильный. Неизвестный представляется сотрудником банка и сообщает, что зафиксирован несанкционированный вывод счетов со средств клиента. Требует персональные данные, такие как ИИН, реквизиты платежных карточек, СМС-коды и одноразовые пароли. При этом убеждает клиента в том, что, если данные не будут названы, деньги пропадут», – рассказала ведущий специалист КФ Нацбанка Амина КУШАНОВА.

«Самые кассовые отечественные фильмы» — Ввиду большого количества киностудий, выбора региона местом для съемок фильмов и производства каждого второго мультфильма в стране Шымкент нередко называют казахстанским Голливудом и столицей казахской анимации. Оценивать такие высказывания можно по-разному, но бесспорно одно: третий мегаполис Казахстана стал одним из центров отечественной киноиндустрии.

FORBES . KZ . «Останутся ли без субсидий казахстанские животноводы?» — Корректировки республиканского бюджета на 2019 год, едва поступив на рассмотрение парламента, уже вызвали ожесточённые споры депутатов с правительством. Главной причиной стал отказ кабмина поддержать выделение дополнительных 36,5 млрд тенге на субсидирование племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции отрасли. Такого отношения к сельхозпроизводителям депутаты не смогли стерпеть. — Неужели вы, как финансисты, не понимаете, что если у нас не будет кормовой базы, у нас не будет животноводства? — негодовал на первой же презентации поправок мажилисмен Мурат ТЕМИРЖАНОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Каждый «пилит» свой бюджет». Есть ли будущее у «Назарбаевского старта»?» — Проект казахстанско-российского ракетно-космического комплекса, разговоры о строительстве которого на Байконуре ведутся полтора десятилетия, всё еще далек от реализации. Эксперты скептически оценивают перспективы комплекса, который в прошлом месяце переименовали в честь бывшего президента Казахстана — в «Назарбаевский старт».

365 INFO . KZ . «Женщины стали слишком эмансипированными» — Известная в казахскоязычной среде НЛП-практик и мотиватор Куралай ОШАКБАЕВА намерена создать «Союз невесток». Об этой идее она написала на свой странице в Instagram. По ее словам, человека воспитывает родители и общество. Вспомним историю о Маугли. «Сейчас мы стремимся к Западу, изучаем английский. И чтобы наши девушки не были похожи на мальчика, который вырос вне традиций своего народа, племени, нужны такие тетки, как я, которые будут рассказывать о наших казахских обычаях, поверьях и запретах», — заявила она.

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