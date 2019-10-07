Экс-руководителя департамента СПК «Алматы» экстрадировали из Чехии

Алматы. 7 октября. КазТАГ — Экс-руководителя департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» Сергея Иконникова экстрадировали из Чехии, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

«Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с сотрудниками департамента экономических расследований по Алматы для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Чешской Республики Иконников Сергей Анатольевич. Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» Иконников С.А. подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, с марта 2017 года Иконников находился в международном розыске.

«Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы», — резюмируется в сообщении.