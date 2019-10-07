Президент Болгарии планирует посетить Казахстан в 2020 году

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ — Президент Болгарии Румен Радев планирует посетить Казахстан в 2020 году, сообщает пресс-служба президента РК.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Болгарии Илияну Йотову. В ходе переговоров собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе планируемый в следующем году визит президента Болгарии Румена Радева в Нур-Султан», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

По словам Токаева, Болгария представляет интерес для Казахстана с точки зрения как торгово-экономического сотрудничества, так и взаимодействия с Европейским союзом (ЕС). Заметную роль в развитии контактов играет болгарская диаспора в Казахстане, являющаяся неотъемлемой частью нашего народа.

«На казахстанской земле проживает пятое поколение болгар. Мы с большим уважением относимся к болгарскому народу, ценим сотрудничество с вашим государством, считаем, что отношения между двумя странами развиваются успешно», — отметил глава государства.

Президент РК подчеркнул, что в настоящее время сложились благоприятные условия для вывода взаимодействия с Болгарией на качественно новый уровень. В этом контексте Токаев отметил важность активизации деятельности межправительственной комиссии с прицелом на выработку перспективных направлений, реализация которых придаст весомый импульс двусторонним отношениям.

В свою очередь вице-президент Болгарии подтвердила приверженность курсу на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя государствами, в том числе по линии ЕС.

По словам Йотовой, сегодня Казахстан демонстрирует впечатляющие успехи в осуществлении масштабных реформ, инициированных в послании президента Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 года. На ее взгляд, выполнение данной программы будет всецело способствовать повышению благосостояния народа и продвижению диалога между правительством и гражданским обществом. Болгарский политик с интересом восприняла идею главы государства о создании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Наряду с этим Илияна Йотова высоко оценила казахстанскую модель межэтнического согласия и выразила уверенность, что болгарская диаспора будет и далее вносить реальный вклад в развитие казахстанского государства.

В завершение собеседница проинформировала о своих планах посетить Павлодарскую область, где состоится ее встреча с представителями местной болгарской общины.