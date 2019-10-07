Назначен замглавы канцелярии премьер-министра Казахстана

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Казахстана, сообщает пресс-служба главы кабмина.

«Распоряжением премьер-министра РК Жакенов Аскар Серикжанович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Жакенов с августа 2013 года был заведующим отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьера, до этого с февраля 2012 по июль 2013 года занимал пост заместителя заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьера, а еще раньше – с марта 2004 по февраль 2012 года работал заместителем заведующего юридическим отделом канцелярии главы правительства.