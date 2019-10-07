Минздрав РК ограничивает частные лаборатории в диагностике ВИЧ-инфекции

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство здравоохранения Казахстана ограничивает частные лаборатории в оказании диагностики ВИЧ-инфекции, сообщает комитет по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики.

«В рамках заседания (рабочей группы по анализу текущей ситуации в сфере здравоохранения – КазТАГ) частные медицинские лаборатории подняли вопрос обоснованности действий министерства здравоохранения Республики Казахстан по ограничению деятельности частных лабораторий по оказанию диагностики ВИЧ-инфекции, перинатального скрининга в первом триместре и неонатального скрининга», — сообщает антимонопольный комитет.

Также антимонопольное ведомство отмечает, что на сегодняшний день Центр по профилактике и борьбе со СПИД и его территориальные лаборатории осуществляют в доминирующем статусе лабораторные исследования и диагностику ВИЧ-инфекции.

«Другие частные медицинские лаборатории, которые занимаются заборами крови, не могут сами исследовать на выявление ВИЧ-инфекции, за исключением ряда частных клиник, ранее получивших лицензии (по городу Алматы). Сыворотки крови направляются для исследования лабораториям Центра по профилактике и борьбе со СПИД», — отмечается в пресс-релизе комитета.

Антимонопольный орган отмечает, что, по мнению представителей частных лабораторий, министерство здравоохранения необоснованно отказывает им в доступе на рынок указанных лабораторных услуг, в связи с чем, частные лаборатории просили обеспечить равные конкурентные условия на данном товарном рынке.

Напомним, 19 июля президент ОЮЛ «Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий» Алла Ким заявила, что для проведения анализа и постановки диагноза государство выделяет миллиарды тенге. Она отметила, что лабораторная диагностика ВИЧ – лицензируемый вид деятельности, в законе не имеется ограничений по лицам, которые могут быть привлечены к анализу. Однако, по ее словам, частным лабораториям отказывают в получении лицензии в управлении здравоохранения со ссылкой на приказ министерства. Как подчеркнула Ким, «это искусственное сдерживание».