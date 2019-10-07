Не менее 70% госзакупок в Казахстане осуществляются из одного источника

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Не менее 70% государственных закупок в Казахстане осуществляются из одного источника, сообщил заместитель председателя комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Ерлан Альжан.

«Большая доля закупок из одного источника остается одной из главных проблем в сфере закупок, осуществляемых государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора. (…) За последние пять лет – это 2014-2018 годы – общий объем государственных закупок вырос на 56%, то есть с Т1,43 трлн до Т2,23 трлн. При этом, закуп из одного источника в общей сложности не спускается ниже 70%», — отметил Альжан на заседании рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на ключевых товарных рынках.

Он привел в пример 2018 год, когда закуп из одного источника составил 77%, из них 48% – путем прямого заключения договоров, и 29% – по несостоявшимся закупкам.