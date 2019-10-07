Тарифы Fly Arystan и Air Astana в четыре раза ниже европейских, утверждает «Самрук-Казына»

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Тарифы Fly Arystan и Air Astana в четыре раза ниже европейских, заявил управляющий директор по транспорту и логистике АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» Канат Алпысбаев.

«При сравнении стоимости тарифов Fly Arystan на 1 км с лоукостерами Европы, тарифы Fly Arystan оказываются в четыре раза ниже. Аналогична ситуация и по тарифам Air Astana – они также ниже, чем тарифы сопоставимых компаний примерно в четыре раза», — сказал Алпысбаев на заседании правительства в понедельник.

По его словам, в Семей и Шымкент тарифы реализованы по цене от Т5999, в Павлодар – от Т999.

«За счет превышения предложения на рынке по премиум ценам, к концу текущего года мы удвоим емкость перевозов и парк самолетов лоукостера в два раза, что позволит открыть дополнительные продажи свыше 100 тыс. билетов по минимальным тарифам», — заверил представитель ФНБ в обоснование доступности авиаперевозок в Казахстане.

Он заявил, что в 2020 году число самолетов компаний Fly Arystan и Air Astana вырастет до 47, в том числе, Fly Arystan – до 10.

«В 2020 году рост провозных емкостей (суммарного количества пассажирских кресел) составит 63% — по внутренним направлениям и 14% – по международным», — сказал управляющий директор фонда.

По его словам, на конец 2018 года авиакомпании, находящиеся под управлением ФНБ, имеют 41 самолет. Штат работников авиакомпаний превышает 5,7 тыс. человек. Компании Air Astana и FlyArystan перевозят пассажиров по 78 направлениям: 44 международным и 34 местным маршрутам.

Доля компаний: на внутреннем рынке Fly Arystan – 16%, Air Astana – 37% и Qazaq Air – 9%, на международных линиях Air Astana – 36% (доля Sсat – неизвестна).

Работа FlyArystan с начала деятельности – мая – показывает, по словам управляющего директора, высокие результаты. Загрузка судов превышает 90%. Продано свыше 450 тыс. билетов, почти 60% которых, по его утверждению, реализованы по минимальным тарифам – до Т10 тыс. Глубина продаж превышает 6 месяцев. Средняя загрузка пассажиров на рейсах – 94%.

В результате появления лоукостера, считает Алпысбаев, активизировалась деятельность аэропортов. С мая 2019 года пассажиропоток по внутренним рейсам в семи аэропортах Казахстана вырос в среднем, более, чем на20%.

Региональный оператор Qazaq Air создает хаб межрегиональной доступности в Нур-Султане с доведением маршрутной сети до 24 прямых маршрутов и 55 – стыковочных. Компания стала полноправным членом IATA и имеет сертификат IOS.

Проблемные вопросы отрасли, по словам Алпысбаева, это, во-первых, необходимо решение вопросов развития аэропортов. Необходимо рассмотреть вопрос прямого субсидирования аэропортов с малой коммерческой загрузкой до 2 тыс. пассажиров в год.

Второе, для развития туризма необходимо дальше либерализовать визовый режим.

Третье, проблема подготовки кадров. По данным Airbus, к 2038 году по всему миру потребность в новых пилотах вырастет дополнительно на 550 тыс. человек, а инженерно-технического состава – на 600 тыс. человек. Сейчас компании, входящие в фонд, испытывают дефицит кадров.

«Мы бы хотели попросить правительство, чтобы обратили внимание на повышение оснащенности и качество обучения подготовки пилотов в академии гражданской авиации», — заключил Алпысбаев.

В свою очередь, президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер добавил, что внутренний рынок авиаперевозок в Казахстане был полностью дерегулирован в 2010 году. С тех пор, по его мнению, здесь – «самый либеральный режим, чем где-либо».

«Мы добавили пять авиакомпаний к трем существующим, которые летают из Нур-Султана и Алматы, и только в Нью-Йорк и Вашингтон летают две компании», — сказал Фостер.