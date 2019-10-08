Сотрудники облроддома в Атырау: Дайте нам работать

Атырау. 8 октября. КазТАГ — Сотрудники Атырауского областного перинатального центра обратились с заявлением, передает корреспондент агентства.

«(…) Мы тоже люди, у нас есть семья. Помимо того, что мы выполняем свою работу, мы еще ходим на допросы, работа продолжается. (…) Но работа СМИ, работа этого брифинга, работа всех негативных комментариев привела к тому, что мы сегодня решили написать заявление (на увольнение – КазТАГ), поэтому мы пишем заявление. О том, что виноваты они, не виноваты, мы это не можем сказать, и никто не может сказать, пока не было решения суда. Но дайте нам, товарищи, работать. Мы – те, кто работает в этом областном перинатальном центре – это люди, которые работают на всю область, сюда поступают со всех концов области. Мы не железные, и поэтому мы просим всех СМИ и всех тех, кто нас будет слушать, чтобы отнеслись к нам с пониманием. Вот причина того, что 31 человек одновременно подали заявление, и мы в заявлении указали именно эту причину, потому что дестабилизация коллектива продолжается даже по сегодняшний час», — заявила временно ИО заведующей гинекологическим отделением перинатального центра Бахыт Шокабаева.

В свою очередь ситуацию прокомментировал пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев.

«На сегодняшний день 31 сотрудник областного перинатального центра написали заявление на увольнение. С ними ведут работу управление здравоохранение, представители министерства и профсоюзных организаций. Они продолжают работать на своих местах. Мы делаем все чтобы выстроить диалог с врачами. Каждый из них ценный специалист, который ежедневно борется за человеческие жизни», — пояснил Ерментаев.

Ранее стало известно, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе 4 октября, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Также стало известно, что за два месяца в роддоме в Атырау скончались более 40 новорожденных.

Напомним, 6 августа МИА «КазТАГ» со ссылкой на прокуратуру Атырауской области сообщало, что с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре сразу после рождения скончались 56 детей. 9 января агентство сообщало, что в 2018 году в том же роддоме умерли более 100 новорожденных.

7 октября министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, комментируя ситуацию с младенческой смертностью в Атырау, сообщил, что за год в Казахстане фиксируется порядка 2,5 тыс. случаев смерти новорожденных. Кроме того, он уточнил, что комиссия выехала в Атырауский областной перинатальный центр еще до начала расследования дела об убийстве младенца.