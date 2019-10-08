Казахстанская теннисистка Данилина одержала победу в парном разряде на турнире в США

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ — Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в парном разряде на турнире в США, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В американском Чарльстоне завершился турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом $60 тыс. Казахстан на данном старте представляла 23-летняя Анна Данилина. (…) В парном разряде Анна Данилина дошла до финала, и в паре с 21-летней американкой Ингрид Нил стала победительницей турнира. В главном матче девушки обыграли Владику Бабич из Черногории и Кэйтлин Хурески из США со счетом 6:1, 6:1», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в четвертьфинале одиночного разряда Данилина в упорной борьбе уступила победу третьей сеянной теннисистке турнира – Марии-Камиле Серрано из Колумбии.

«Их трехсетовый матч закончился счетом 6:7 (3), 6:4, 7:5 в пользу колумбийки», — резюмируется в сообщении.