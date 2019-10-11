Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК намерены ликвидировать

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Центр Болонского процесса и академической мобильности министерства образования и науки Казахстана намерены ликвидировать, передает корреспондент агентства.

«Ликвидировать РГП на ПХВ «Центр Болонского процесса и академической мобильности» министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

МОН совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов, в случае принятия проекта, нужно будет обеспечить передачу имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого предприятия, в оплату размещаемых акций АО «Информационно-аналитический центр»;

Вместе с тем, АО «Информационно-аналитический центр» могут перейти следующие функции Центра Болонского процесса и академической мобильности: 1) подготовка рекомендаций по совершенствованию политики в области образования и науки; 2) проведение исследований и реализация проектов по вопросам развития образования и науки; 3) участие в реализации принципов Болонского процесса, организационно-техническое обеспечение процедуры признания и нострификации документов об образовании; 4) аналитическое сопровождение в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам образования и науки; 5) участие в сопровождении объектов информатизации уполномоченного органа в области образования; 6) развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере образования.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 23 октября.

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования.

Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК создан в 2012 году в целях методологического, научно-методического и информационно-аналитического сопровождения реализации параметров Болонского процесса в Республике Казахстан на национальном уровне. Казахстан, подписав, Болонскую декларацию в 2010 году, стал 47-й страной-участницей Болонского процесса и первым центрально-азиатским государством, признанным полноправным членом Европейского образовательного пространства. Каждая страна-участница принимает на себя обязательства по исполнению обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского процесса.