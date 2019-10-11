Памятник Ильясу Жансугурову открыли в честь его 125-летия в Алматинской области

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Памятник великому казахскому поэту Ильясу Жансугурову открыли в честь его 125-летия в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«В Алматинской области в честь 125-летия Ильяса Жансугурова на его малой родине великому поэту, драматургу, переводчику, общественному деятелю и журналисту благодаря поддержке меценатов воздвигли пятиметровый памятник. Скульптура, выполненная из белого гранита, установлена на центральной площади в поселке Жансугуров Аксуского района», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По словам акима области Амандыка Баталова, установка памятника на родной земле поэту – это дань уважения его таланту, стремление сохранить его имя для будущих поколений.

«Наш великий земляк внес значительный вклад во все жанры казахской литературы. Был первым председателем Союза писателей Казахстана. Его творчество бесценно, мы должны его бережно сохранить и передать потомкам», — сказал Баталов.

Отмечается, что в честь юбилея было издано 20-томное собрание сочинений поэта, состоялись научные экспедиции «Ілияс ізімен» в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что праздничные мероприятия будут продолжены в городах Талдыкорган, Алматы, Нур-Султан, а также в Турции при поддержке международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ».

Автором памятника является член Союза скульпторов Казахстана, отличник культуры, скульптор Казбек Дулатов.

По информации облакимата, в честь 125-летия Ильяса Жансугурова в Алматинской области была разработана комплексная программа праздничных и научно-познавательных мероприятий. Помимо названных мероприятий, 24 сентября Жетысуским государственным университетом имени И. Жансугурова была проведена республиканская научно-практическая конференция «Жансүгіров тағылымы». В Талдыкоргане прошел республиканский конкурс акынов, посвященный юбилейной дате, также в июле в рамках празднования был организован республиканский пленэр среди профессиональных художников «Жетісу суреті», в котором приняли участие 16 профессиональных художников.

«На этом юбилейные мероприятия не заканчиваются. Уже завтра в драматическом театре имени Б.Римовой будет проведена расширенная республиканская научно-практическая конференция «Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді», в которой примут участие видные ученые, писатели, филологи и ильясоведы. В рамках конференции будут презентованы 20-томное собрание сочинений И.Жансугурова, сборник «Үш арыс», вышедший при поддержке международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», и книга журналиста областной газеты «Жетысу» Кажета Андас «Қазақ журналистикасының жампозы», — отметили в акимате Алматинской области.

Также состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса поэтов «Жазба ақындар». Празднование продолжится на ипподроме «Талдыкорган», где в честь 125-летия поэта будут организованы национальные конные игры.