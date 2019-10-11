На уровне 5,3% сложилась годовая инфляция в РК по итогам сентября

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На уровне 5,3% сложилась годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября 2019 года, сообщил заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Есжан Биртанов.

«По итогам сентября текущего года годовая инфляция сложилась на уровне 5,3%. Несмотря на сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, дефляционных процессов не наблюдалось», — сообщил Биртанов во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате в пятницу.

Он добавил, что цены на продовольственные товары увеличились на 9,1% в годовом выражении и продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию.

«Основным проинфляционным фактором является рост бюджетных социальных расходов. Их вклад в инфляцию оценивается в 0,5 п.п. Среди других факторов можно выделить повышение мировых цен на продовольствие, рост деловой активности и ухудшение текущего счета платежного баланса», — отметил зампред.

По оценкам Нацбанка, инфляция по итогам 2019 года будет формироваться ближе к верхней границе целевого коридора – на уровне 5,7-5,8%.

«Для достижения целевого ориентира по инфляции и увеличения спроса на тенговые активы 9 сентября Национальный банк повысил базовую ставку c 9% до 9,25%», — напомнил Биртанов.

Он также добавил, что на 2019-2021 годы целевой диапазон инфляции обозначен в коридоре 4-6%.