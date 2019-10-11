Так кто же «заказал» министра Биртанова? 11.10.2019 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 362 0 Куаныш Керимкулов, председатель совета директоров сети клиник «Сункар»: Чем хуже дела в госсистеме здравоохранения, тем лучше частным клиникам Похожие материалы: Назначен замглавы канцелярии премьер-министра Казахстана Экс-замакима Алматы сменил Жакупову на пост вице-министра труда и соцзащиты Комиссия выехала в Атырау еще до начала расследования дела об убийстве младенца Врачей необходимо привлекать к ответственности за халатность – Умарова Всегда ли белый халат, мундир и мантия — лечение, законность и правосудие?