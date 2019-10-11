Так кто же «заказал» министра Биртанова?

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Куаныш Керимкулов, председатель совета директоров сети клиник «Сункар»: Чем хуже дела в госсистеме здравоохранения, тем лучше частным клиникам

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