Неиспользуемые земли сельхозназначения намерены изымать без решения суда в Казахстане

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения в Казахстане планируется изымать без решения суда, сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«Сейчас какая проблема – неиспользуемые земли изымаются только через суд. Это занимает большое время – до двух-трех лет. Поэтому со стороны МСХ вносится сейчас предложение о том, что если земля не используется, то договор аренды расторгается в одностороннем порядке», — сказал Омаров на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

Также он озвучил еще одно предложение: уведомлять землепользователей о начале и результатах проверки использования земель сельхозназначения в автоматическом режиме.

«Землепользователи стараются избегать наших сотрудников, не получать уведомления о необходимости проведения проверок. Поэтому мы планируем все это автоматизировать, чтобы людям приходили SMS-сообщения: это будет удобно и для землепользователей и сельхозтоваропроизводителей, и для наших сотрудников», — уточнил Омаров.

По его словам, изменения в Земельный кодекс РК находятся в государственных органах, дополнительное обсуждение планируется на площадке НПП «Атамекен», будут выездные заседания в областях.