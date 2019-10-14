Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более Т4,8 трлн доходов собрано за январь-сентябрь в республиканский бюджет Казахстана, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

«Доходов в республиканский бюджет собрано на сумму Т4,817 трлн. Сверх плана поступило Т61 млрд, или 101,3%. Темп роста по сравнению с 1 октября 2018 года составил 118,5%, или Т751 млрд», — сообщил Смаилов в понедельник на заседании правительства по вопросу «Об исполнении государственного бюджета Республики Казахстан за девять месяцев 2019 года».

Он отметил, что из данных доходов Т738 млрд приходятся на налоги.

«Основной рост сложился по НДС – Т421 млрд, КПН (корпоративный подоходный налог – КазТАГ) – Т184 млрд, налогам на международную торговлю и внешние операции – Т125 млрд. По уведомлениям камерального контроля дополнительно доначислено Т177 млрд. Из них в бюджет поступило Т88 млрд», — отметил глава минфина.

Также докладчик рассказал о доходах местного бюджета.

«В результате цифровизации процедур администрирования в бюджет поступило Т280 млрд. Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на Т120 млрд и составили Т1,845 трлн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на Т119 млрд. Это обеспечено, в основном, за счет налогов», — резюмировал доходную часть Смаилов.