Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить с визитом Сингапур, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства принял старшего министра – министра координатора по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хина. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, а также взаимодействие в сфере цифровизации. (…) Сингапурский министр вручил главе государства приглашение президента Халимы Якоб посетить Сингапур с визитом», — говорится в сообщении в понедельник.

Отметив дружественный характер двусторонних отношений, Токаев рассказал о продуктивных переговорах с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване в октябре текущего года.

Кроме того, глава государства передал слова приветствия президенту Сингапура Халиме Якоб.

«Я хорошо знаком с президентом Сингапура еще со времени, когда мы оба являлись спикерами парламентов наших стран. Я очень рад, что она впоследствии стала главой государства», — сказал Токаев.

В свою очередь Тео Чи Хин высказал наилучшие пожелания Токаеву от имени президента и премьер-министра Сингапура, а также подчеркнул намерение своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.