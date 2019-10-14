Нур-Султан. 14 октября. КазТАГ — Изменится код аэропорта Нур-Султана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Сегодня в Варшаве на конференции IATA Global Airport and Passenger Simposium при участии казахстанской делегации во главе с председателем КГА МИИР РК Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний Air Astana и Scat был одобрен пакет изменений, инициированный Казахстаном в резолюцию 763 IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта – КазТАГ)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, на основании поправок код международного аэропорта Нур-Султана будет изменен в установленные IATA процедурами и стандартами.