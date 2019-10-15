Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,6, а продажи – Т390,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т389,4, а продают по Т391.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,8, а продажи – Т390,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т389,62.