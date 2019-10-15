Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, на юге и центре с грозами, усилится ветер, лишь на западе без осадков. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем +10+12, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура днем +12+14, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днем +18+20, ночью +7+9.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Туркестанской области ночью местами ожидается дождь, ночью и утром местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Акмолинской области ожидаются небольшие осадки, местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Костанайской области днем ожидается дождь, ночью местами – осадки, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +8+13, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются дождь, усиление ветра 15-20 м/с, на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Алматинской области ожидается дождь: днем в горах и предгорьях, ночью местами по региону, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью +7+12.

В Кызылординской области ночью местами ожидается дождь, ночью и утром местами – усиление ветра 15-20 м/с, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Актюбинской области днем местами ожидается дождь, местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – осадки, местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гроза, на западе и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +8+13, ночью +3+8.

В Атырауской области ночью и утром ожидается туман. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается дождь, ночью местами – небольшие осадки, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Павлодарской области днем местами ожидается дождь, ночью – дождь, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью +3+8.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей на реках юго-востока и востока республики ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.