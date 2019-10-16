Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за вторник в среду изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389, а продажи – Т390,6.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т389, а продают по Т390,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т389,9, а продажи – Т390,4.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т389,59.