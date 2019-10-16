Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Дожди с небольшим снегом ожидаются в среду в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +19+21.

В Северо-Казахстанской области дождь с небольшим снегом, местами снег усилится, местами ожидается туман, усиление ветра – ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Павлодарской области дождь с небольшим снегом, местами снег усилится, местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Карагандинской области днем дождь, ночью местами сильный, ночью дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Акмолинской области дождь, местами сильный, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью +3+8.

В Костанайской области днем местами дождь, ночью дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь, ночью местами дождь, ожидается усиление ветра, ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Актюбинской области ночью местами небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Мангистауской области тоже местами ожидается туман. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Атырауской области так же местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Туркестанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на реках востока республики ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.