Лучше информировать об ограничениях на границе с Кыргызстаном обещали в ПС КНБ Казахстана

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Оптимизировать систему информирования об ограничениях на казахстанско-кыргызской границе пообещал заместитель председателя КНБ – директор пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархан Дильманов.

«Иногда информирование происходит формально, когда сообщения размещаются на сайте министерства, где-то официально представляем через новостные информационные агентства, обмениваемся соответствующими письмами с уполномоченным органом той стороны. Мы пересмотрим и, наверное, сделаем регламент и приказом моим, а может совместно с моим коллегой из соседнего государства оптимизируем весь порядок информирования людей», — ответил Дильманов на вопрос депутатов мажилиса.

Вопрос о том, как граждане и другие лица, пересекающие казахстанско-кыргызскую границу будут заблаговременно проинформированы об ограничениях движения и проводимых работах на пропускных пунктах, был поднят в ходе обсуждения закона РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

«Сегодня есть смысл задействовать в этом (в информировании – КазТАГ) социальные сети, использовать все имеющиеся возможности, чтобы люди заранее знали (об ограничениях движения и проводимых работах на пропускных пунктах – КазТАГ)», — отметил Дильманов.

Отметим, что МИА КазТАГ уже не раз рассказывало о пробках, давках и очередях на погранпереходах между Казахстаном и Кыргызстаном. В различное время пресс-службы ПС КНБ РК и комитета государственных доходов министерства финансов РК объясняли это разными причинами.