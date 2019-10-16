Наполовину вырос за январь-сентябрь грузопоток между погранстанциями Алтынколь и Хоргос

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Наполовину вырос за январь-сентябрь грузопоток между пограничными станциями Алтынколь (Казахстан) и Хоргос (Китай), сообщает пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«Между пограничными станциями Алтынколь и Хоргос увеличивается пропуск поездов и объем перевозок. За девять месяцев 2019 года через данный пограничный переход из РК в КНР перевезено свыше 390 тыс. тонн, что на 54% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В обратном направлении – 2,5 млн тонн, рост составил 56%», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как отмечается, ежегодно увеличивается количество контейнерных поездов.

«За девять месяцев текущего года принято и обработано 1076 поездов, что на 48% выше аналогичного периода прошлого года. Контейнерные составы через станцию Алтынколь отправляются в Узбекистан, Иран, Афганистан, Азербайджан, Грузию и страны Европы», — уточнили в пресс-службе.

Также в компании сообщили, что экспериментальный грузовой длинносоставный поезд впервые отправлен со станции Хоргос на станцию Алтынколь.

«Поезд состоит из 70 условных вагонов. Формирование длинносоставных поездов позволяет улучшить показатели веса поезда, производительности локомотива, скорости доставки грузов. Данная технология также будет осуществляться в обратном направлении», — сказано в сообщении.